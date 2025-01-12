Hakan Fidan: Türkiye, Suriye Halkı için Elini Taşın Altına Koyuyor

Fidan, Suriye Halkının Zorlu Yolunu Kolaylaştıracak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısında, Türkiye'nin Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırma konusunda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Yeni Yönetimle İşbirliği Vurgusu

Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Ahmed eş-Şeybani'nin toplantıya katılmasının tarihi bir an olduğunu vurguladı. Bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin doğru yönde yönlendirilmesinin en büyük sorumluluğunu taşıdıklarını aktaran Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliği ve egemenliğinin tüm çabalarının temel ilkeleri olmaya devam ettiğini ifade etti.

Siyasi Denge ve Normalleşme İşaretleri

Fidan, Suriye'deki normalleşme işaretlerinin güçlendiğine dikkat çekerek, uluslararası toplumun beklentileri ile yeni yönetimin gerçekleri arasında dikkatli bir denge kurmanın önemini vurguladı. Suriye'deki terör örgütlerinin feshedilmesi gerektiğine de değinerek, 'SDG''nin merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimi olması gerektiğini ifade etti.

Güvenlik ve Ekonomik Durumun Önemi

Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye'nin kırılgan güvenlik düzeyi ve ekonomik sorunların suistimal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Fidan, silahlı grupların ulusal ordu çatısı altında birleştirilmesi çabalarını desteklediklerini açıkladı.

Türkiye'den Destek ve Beklentiler

Fidan, terör örgütlerine 'Suriye sahasında yer olmaması' gerektiğini vurgularken, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolünde daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Türkiye olarak, PKK ve uzantıları konusundaki hassasiyetlerini açıkça ortaya koyduklarını belirtti.