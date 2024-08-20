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Hakan Fidan ve Caspar Veldkamp'tan Önemli Telefon Görüşmesi

İki bakan, ikili ilişkiler, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 21:21
Hakan Fidan ve Caspar Veldkamp'tan Önemli Telefon Görüşmesi

Hakan Fidan ve Caspar Veldkamp'tan Önemli Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde önemli konuları masaya yatırdı.

İkili İlişkiler ve Bölgesel Gelişmeler

Görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca, Gazze'deki insani durum ve Ukrayna'daki güncel gelişmeler de detaylı olarak ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, bu tür görüşmeler iki ülke arasındaki iş birliğini pekiştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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