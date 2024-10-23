Hakan Yeşil'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan Terör Saldırısına Tepki

Genel Maden İşçileri Sendikası'nın Genel Başkanı Hakan Yeşil, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Sağduyu ve Birlik Vurgusu

Yeşil, yazılı açıklamasında, yerli ve milli bir gurur kaynağı olan TUSAŞ'a yapılan saldırının ardından büyük bir üzüntü ve öfke içinde olduklarını belirterek, "Türkiye'nin huzuruna, güvenine ve birlikteliğine yönelik hiçbir saldırı amacına ulaşamamıştır ve bundan sonra da ulaşamayacaktır. Hiçbir güç, birliğimizi bozmaya yetemez," dedi.

Şehitler İçin Saygı Duruşu

Hakan Yeşil, bu hain saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi. Ayrıca, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Yeşil, terörü ve teröre destek verenleri nefretle kınadığını da ifade etti.