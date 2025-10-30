Hakem Zorbay Küçük ifadeye çağrılmadı: Başsavcılık açıkladı

Başsavcılıktan resmi açıklama ve tarafların beyanları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında Zorbay Küçük'ün ifadeye çağrılmadığını bildirdi. Başsavcılık, Küçük'ün hakkında başka konulara ilişkin olarak avukatıyla birlikte suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada yer alan ifade şu şekildedir: "TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi, başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin 'bahis sitelerine üyeliği' olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir."

Suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmasının ardından açıklama yapan Zorbay Küçük, hem hakemlik kariyeri boyunca hem de kariyerinden önce hiçbir bahis sitesine üye olmadığını öne sürdü. Küçük, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Benim adıma hesaplar açıldığı için şikayetçi olduk. Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik, gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği bu kadarını yapabiliyorum."

Küçük'ün avukatı Alp Osman Karaosmanoğlu ise dosyayla ilgili olarak medyadaki algıyı kırmayı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) korumayı amaçladıklarını belirtti. Avukat Karaosmanoğlu'nun açıklaması şöyle: "Burada şu an bulunmamızın amacı hem Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) korumak hem de medyada dolaşan algı var, bunu yıkmak. Müvekkil adına açılmış olan iki farklı bahis hesabı var. Bu, tespit edebildiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle açılmıştır. Bununla alakalı şikayet dilekçesini verdik."

Olayla ilgili soruşturma ve savcılığın açıklaması, kamuoyunda yer alan iddialarla ilgili netlik sağlanana dek takip edilecek.

