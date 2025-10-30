Hakem Zorbay Küçük ifadeye çağrılmadı: Başsavcılık açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF hakemi Zorbay Küçük'ün bahis soruşturmasında ifadeye çağrılmadığını ve Küçük'ün kimlik bilgileriyle açılan hesaplara ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 12:26
Hakem Zorbay Küçük ifadeye çağrılmadı: Başsavcılık açıkladı

Hakem Zorbay Küçük ifadeye çağrılmadı: Başsavcılık açıkladı

Başsavcılıktan resmi açıklama ve tarafların beyanları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında Zorbay Küçük'ün ifadeye çağrılmadığını bildirdi. Başsavcılık, Küçük'ün hakkında başka konulara ilişkin olarak avukatıyla birlikte suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada yer alan ifade şu şekildedir: "TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi, başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin 'bahis sitelerine üyeliği' olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir."

Suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmasının ardından açıklama yapan Zorbay Küçük, hem hakemlik kariyeri boyunca hem de kariyerinden önce hiçbir bahis sitesine üye olmadığını öne sürdü. Küçük, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Benim adıma hesaplar açıldığı için şikayetçi olduk. Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik, gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği bu kadarını yapabiliyorum."

Küçük'ün avukatı Alp Osman Karaosmanoğlu ise dosyayla ilgili olarak medyadaki algıyı kırmayı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) korumayı amaçladıklarını belirtti. Avukat Karaosmanoğlu'nun açıklaması şöyle: "Burada şu an bulunmamızın amacı hem Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) korumak hem de medyada dolaşan algı var, bunu yıkmak. Müvekkil adına açılmış olan iki farklı bahis hesabı var. Bu, tespit edebildiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle açılmıştır. Bununla alakalı şikayet dilekçesini verdik."

Olayla ilgili soruşturma ve savcılığın açıklaması, kamuoyunda yer alan iddialarla ilgili netlik sağlanana dek takip edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında hakem Zorbay Küçük'ün ifadeye çağrılmadığını, Küçük'ün hakkındaki başka konulara ilişkin avukatıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Küçük, suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen...

İLGİLİ HABERLER

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Çorlu'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Ağrı Doğubayazıt'ta 10 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi, 2 Tutuklu
3
Kırklareli'de Derya Bulut Makam Aracıyla Yaşlı Kadını Hastaneye Ulaştırdı
4
Keller‑Sutter: "Filistin Devleti'ni tanımak İsviçre için sürecin sonu olacaktır"
5
Çıldır Gölü'nde Dondurucu Soğukta Araçla Gezinti
6
Bakan Tunç: Terörle Mücadelede Huzurlu Bir Gelecek için Kararlıyız
7
Çin ve İran Dışişleri Bakanları Pekin'de Stratejik Görüşme Gerçekleştirdi

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde