Hakkari'de 2010 Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Hakkari'de 2010'da Yaşanan Terör Saldırısı Anıldı

Hakkari'nin Geçitli köyünde, 16 Eylül 2010'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden 9 kişi, mezarları başında anıldı. Olay, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcının, köy minibüsünün geçişi sırasında patlatılmasıyla meydana gelmişti.

Cahit Erol'un Acı Anıları

Terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen bu saldırıda, oğlu, kızı ve 7 akrabasını kaybeden Cahit Erol etkinliğe katılarak, mezarlıkta dua etti. Erol, 14 yıl önceki olayda 2 çocuk dahil 9 yakınını kaybettiğini belirterek, "Bu kalleşçe bir saldırıydı. Saldırıyı yapanları Allah'a havale ediyorum. 14 yıldır büyük bir acı içerisindeyim ve hayatımdaki tüm sevinçleri kaybettim. Eşim bile yaşadığı acıdan dolayı mezarlığa gelemez oldu." şeklinde konuştu.

Olayın Detayları

Geçitli köyünün girişine yakın bir noktada, 16 Eylül 2010'da yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Aydın ve Enes Erol, Cane ve Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Zarife Çiftçi, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Yıllar geçse de kayıplarının unutulmadığını vurgulayan Erol, "Her yıl anma etkinlikleri düzenliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız.” dedi.

Hakkari'nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 9 kişi, mezarları başında anıldı. Terör örgütü PKK mensuplarınca 14 yıl önce düzenlenen saldırıda oğlu, kızı ve 7 yakınını kaybeden Cahit Erol ile bazı akrabaları, köy mezarlığına geldi.

Hakkari'nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 9 kişi, mezarları başında anıldı. Terör örgütü PKK mensuplarınca 14 yıl önce düzenlenen saldırıda oğlu, kızı ve 7 yakınını kaybeden Cahit Erol ile bazı akrabaları, köy mezarlığına geldi.

Hakkari'nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 9 kişi, mezarları başında anıldı. Terör örgütü PKK mensuplarınca 14 yıl önce düzenlenen saldırıda oğlu, kızı ve 7 yakınını kaybeden Cahit Erol ile bazı akrabaları, köy mezarlığına geldi.

Hakkari'nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 9 kişi, mezarları başında anıldı. Terör örgütü PKK mensuplarınca 14 yıl önce düzenlenen saldırıda oğlu, kızı ve 7 yakınını kaybeden Cahit Erol ile bazı akrabaları, köy mezarlığına geldi.

Hakkari'nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 9 kişi, mezarları başında anıldı. Terör örgütü PKK mensuplarınca 14 yıl önce düzenlenen saldırıda oğlu, kızı ve 7 yakınını kaybeden Cahit Erol ile bazı akrabaları, köy mezarlığına geldi.

Hakkari'nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 9 kişi, mezarları başında anıldı. Terör örgütü PKK mensuplarınca 14 yıl önce düzenlenen saldırıda oğlu, kızı ve 7 yakınını kaybeden Cahit Erol ile bazı akrabaları, köy mezarlığına geldi.