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Hakkari'de 6. Cilo Festivali Başarıyla Tamamlandı

Hakkari'de düzenlenen 6. Cilo Festivali, doğaseverlerin yoğun ilgisiyle sona erdi. Rafting, konserler ve doğa yürüyüşleri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 17:11
Hakkari'de 6. Cilo Festivali Başarıyla Tamamlandı

Hakkari'de 6. Cilo Festivali Tamamlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde gerçekleştirilen 6. Cilo Festivali sona erdi. Bu yılki organizasyon, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Milli Park olarak ilan edilen İkiyaka Dağları'nda yapıldı ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Doğa ile İç İçe Geçirilen İki Gün

Hakkari Valiliği'nin düzenlediği etkinliğe katılan binlerce doğasever, festival boyunca kültürel ve sportif etkinliklerle dolu bir hafta sonu geçirdi. Rafting, kano, doğa yürüyüşleri ve konserler gibi birçok aktivite, misafirlere sunuldu. Katılımcılar, festival süresince halay çekerek ve çeşitli eğlencelerle güzel anlar yaşadı.

Katılımcıların Yorumları

Festivale katılan Murat Ertuş, Hakkari'nin bu etkinlikte çok güzel bir atmosfere ev sahipliği yaptığını belirtti. “Buranın çok güzel bir doğası var. Festivalde çok eğlendik. Yoğun bir ilgi vardı. Herkesi buradaki güzellikleri görmeye davet ediyorum.” dedi.

Yine festivale ailesiyle katılan 13 yaşındaki Yusuf Kılıç, “Kamp ateşi yaktık, doğa yürüyüşlerine katıldık, halay çektik. Festivalin her yıl düzenlenmesini istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.

Festival, renkli görüntüler ve eğlenceli anlarla son buldu ve katılımcıların Hakkari'nin doğal zenginliklerini keşfetmeleri için bir fırsat sundu.

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