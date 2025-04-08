Hakkari'de 61 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonu Hakkari'de Sürdü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, tırın dorsesinde 61 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi büyük bir olay olarak kaydedildi. Elde edilen uyuşturucular arasında 45 kilogram skunk ve 16 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu yer alıyor.
Valilik Açıklama Yaptı
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevli ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine karşı yürüttükleri etkin mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza attı.
Şüpheli Tır Durduruldu
Efeler uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan tırda, narkotik dedektör köpekle yapılan detaylı aramada, 5 torbada 30 paket sentetik uyuşturucu ve 95 paket 45 kilogram skunk bulundu.
Gözaltına Alınan Sürücü Tutuklandı
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı. Emniyet güçleri, uyuşturucuyla ilgili soruşturmayı genişleterek devam ettirmektedir.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tırın dorsesinde, narkotik dedektör köpekle yapılan aramada, 45 kilogram skunk ve 16 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu bulundu.