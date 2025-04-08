Hakkari'de 61 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonu Hakkari'de Sürdü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, tırın dorsesinde 61 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi büyük bir olay olarak kaydedildi. Elde edilen uyuşturucular arasında 45 kilogram skunk ve 16 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu yer alıyor.

Valilik Açıklama Yaptı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevli ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine karşı yürüttükleri etkin mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

Şüpheli Tır Durduruldu

Efeler uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan tırda, narkotik dedektör köpekle yapılan detaylı aramada, 5 torbada 30 paket sentetik uyuşturucu ve 95 paket 45 kilogram skunk bulundu.

Gözaltına Alınan Sürücü Tutuklandı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı. Emniyet güçleri, uyuşturucuyla ilgili soruşturmayı genişleterek devam ettirmektedir.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tırın dorsesinde, narkotik dedektör köpekle yapılan aramada, 45 kilogram skunk ve 16 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu bulundu.