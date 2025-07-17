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Hakkari'de ASRİAD'ın 'Doğu Anadolu Yatırım Fırsatları Buluşması' Yapıldı

Hakkari'de düzenlenen yatırım buluşmasında, ekonomik güven ve bölgesel kalkınmanın önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 22:24
Hakkari'de ASRİAD'ın 'Doğu Anadolu Yatırım Fırsatları Buluşması' Yapıldı

Hakkari'de ASRİAD'ın Yatırım Buluşması Gerçekleştirildi

Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) tarafından düzenlenen "Doğu Anadolu Yatırım Fırsatları Buluşması", Hakkari'de başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Etkinlik, Öğretmenevi'nin toplantı salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Çelik’ten Yatırımcıya Çağrı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, ekonomideki temel unsurlardan birinin güven olduğunu belirtti. Hakkari'de insanlar için en güvenli ve huzurlu dönemi yaşadıklarını dile getiren Çelik, bu durumun ekonomik gelişim üzerinde de olumlu etkiler yarattığına dikkat çekti.

Çelik, Hakkari'nin kış turizmi potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söyleyerek, "Temel unsur huzur ve güvenin devam etmesi. Burada bulunmanızdan dolayı teşekkür ederiz. Yatırımcıların buraya gelmesi için elimizden geleni yapacağız," dedi.

ASRİAD Başkanı Yıldız İle Yatırım Vizyonu

ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız ise bölgede oluşan kardeşlik ve barış ortamının altını çizerek, "ASRİAD olarak Hakkari, Van, Batman ve Doğu Anadolu'ya yatırım yapmak istiyoruz. İstanbul'da iş gücü bulamıyoruz, ama burada çokça iş arayan var," sözleriyle önemli bir noktaya değindi.

Hakkari'nin Potansiyeli ve Ortak Hedefler

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, kentin bölgesel kalkınma açısından önemli bir merkez olma yolunda ilerlediğini belirtti ve "Bu süreci herkesin desteklemesi en büyük arzumuz," dedi.

Derneğin Onursal Başkanı Adnan Danışman ise, "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu durumun huzur ve mutluluğu getireceğini ifade etti.

ASRİAD Hakkari Şube Başkanı Hüseyin Korkmaz ise, bu topraklarda birlikte yaşamanın vaktinin geldiğini belirtirken, katılımcılara hitaben "Hep birlikte omuz omuza 'Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz," dedi.

Etkinlik, bir sinevizyon gösterimi ve DAKA görevlisi Ebru Yıldız ile ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han'ın sunumlarıyla devam etti. Programa belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve bazı kurum amirleri de katılım sağladı.

Asrın İşinsanları Derneğinin (ASRİAD) "Doğu Anadolu Yatırım Fırsatları Buluşması" Hakkari'de...

Asrın İşinsanları Derneğinin (ASRİAD) "Doğu Anadolu Yatırım Fırsatları Buluşması" Hakkari'de yapıldı.

Asrın İşinsanları Derneğinin (ASRİAD) "Doğu Anadolu Yatırım Fırsatları Buluşması" Hakkari'de...

Asrın İşinsanları Derneğinin (ASRİAD) "Doğu Anadolu Yatırım Fırsatları Buluşması" Hakkari'de yapıldı.

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