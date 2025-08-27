Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği' coşkusu: Grup Tillo ve Şanlıurfa topluluğu sahnede

Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonuyla kültürel etkinlikler sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri Hakkari'de devam ediyor. Şenlik, kent yaşamına renk katarak yerel ve ulusal sanatçıları bir araya getiriyor.

Etkinlik kapsamında Eski Belediye Alanı'nda sahne alan Grup Tillo, seslendirdiği ilahilerle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Seyirciler, grubun yorumu karşısında yoğun ilgi gösterdi.

Daha sonra sahneye çıkan Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, sanatçılar Nurcan Selçuk ve Hüseyin Alan'ın yorumlarıyla 'Yüreğimdeki Türküler' konserini Hakkarililerle buluşturdu. Konser, halk müziği severlerden tam not aldı.

Konserlere ilgi gösteren kent sakinleri, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve benzer organizasyonların sürmesini diledi.

