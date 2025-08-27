DOLAR
41,03 0,01%
EURO
47,6 0,57%
ALTIN
4.457,85 0,34%
BITCOIN
4.554.281,37 0,31%

Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği' coşkusu: Grup Tillo ve Şanlıurfa topluluğu

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Hakkari'de devam eden 'Bir Anadolu Şenliği'nde Grup Tillo ile Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği sahne aldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:52
Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği' coşkusu: Grup Tillo ve Şanlıurfa topluluğu

Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği' coşkusu: Grup Tillo ve Şanlıurfa topluluğu sahnede

Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonuyla kültürel etkinlikler sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri Hakkari'de devam ediyor. Şenlik, kent yaşamına renk katarak yerel ve ulusal sanatçıları bir araya getiriyor.

Etkinlik kapsamında Eski Belediye Alanı'nda sahne alan Grup Tillo, seslendirdiği ilahilerle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Seyirciler, grubun yorumu karşısında yoğun ilgi gösterdi.

Daha sonra sahneye çıkan Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, sanatçılar Nurcan Selçuk ve Hüseyin Alan'ın yorumlarıyla 'Yüreğimdeki Türküler' konserini Hakkarililerle buluşturdu. Konser, halk müziği severlerden tam not aldı.

Konserlere ilgi gösteren kent sakinleri, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve benzer organizasyonların sürmesini diledi.

Hakkari'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü...

Hakkari'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" etkinlikleri devam ediyor. Şenlik kapsamında Eski Belediye Alanı'nda sahne alan Grup Tillo, seslendirdiği ilahilerle dinleyicilere güzel anlar yaşattı.

Hakkari'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü...

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
2
Filistinli Milli Atlet Allam el-Ammur Gazze'de İsrail Saldırısında Öldü
3
Ankara'da çocuk tacizi iddiası: Şüpheli T.N. tutuklandı
4
TRT'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Yayınlar — 103. Yıl
5
Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Batuhan Güneş Yaşamını Yitirdi
6
ÇOMÜ, Çanakkale yangınlarının etki alanlarını uydu görüntüleriyle modelledi
7
Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları