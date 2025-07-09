Hakkari'de Bocce Müsabakaları Başladı

Hakkari'de Bocce Heyecanı Başladı

Hakkari'de Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 4. Grup Bocce müsabakaları büyük bir coşkuyla başladı. Merzan Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 11 ilden gelen toplam 20 takım ve 110 sporcu mücadele edecek.

Açılış Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

İlk gün müsabakaları sonrası düzenlenen açılış seremonisinde, sporcular saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir, törende yaptığı konuşmada, "Farklı şehirlerden sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" diyerek, bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmanın önemine vurgu yaptı.

Başarılar Diledi

Demir ayrıca, "Önceki müsabakalara katılan tüm kafileler buradan memnun ayrıldı. Biz de bu organizasyonun mutluluğunu ve heyecanını sizlerle paylaşıyoruz. Müsabakalardaki tüm sporculara başarılar diliyorum" şeklinde duygularını ifade etti. Müsabakaların üç gün boyunca süreceği belirtildi.

Hakkari'de Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 4. Grup Bocce müsabakaları başladı. Merzan Futbol Sahası'nda düzenlenen organizasyona 11 ilden, 20 takım, 110 sporcu katıldı.

Hakkari'de Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 4. Grup Bocce müsabakaları başladı. Merzan Futbol Sahası'nda düzenlenen organizasyona 11 ilden, 20 takım, 110 sporcu katıldı.