Hakkari'de Çığ Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı
Hakkari'de meydana gelen çığ düşmesi sonucunda kapanan Olgunlar köyü Yeni Mahalle yolu, İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.
İlk Müdahale ve Temizlik Çalışmaları
Olay sonrası, bölgedeki karla mücadele ekipleri hızla harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, yolu temizleyerek araçların geçişine uygun hale getirdi.
Sürücülere Uyarı
Yetkililer, araç sahiplerine çığ riski konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatarak, yolculuk yapmadan önce hava koşullarını ve yol durumunu kontrol etmelerini önerdi.
Hakkari'de çığ düşmesi sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.
Hakkari'de çığ düşmesi sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.