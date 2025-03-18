Hakkari'de Çocuklar Kayakla Geleceğe Yürüyor

Hakkari'de 'Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek Projesi' ile binlerce öğrenci kayak eğitimi alarak sağlıklı bir geleceğe adım atıyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:44
Hakkari'de Çocuklar Kayakla Geleceğe Yürüyor

Hakkari'de Çocuklar Kayakla Geleceğe Yürüyor

Hakkari, karın en uzun süre yerden kalkmadığı şehirlerden biri olarak biliniyor. Burada, 'Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek Projesi' kapsamında 8 yılda binlerce öğrenci kayak eğitimi aldı. Bu proje, çocukların sporla buluşarak sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını sağlıyor.

Proje Kapsamında Eğitim Faaliyetleri

Valilik öncülüğünde hayata geçirilen bu proje, İl Milli Eğitim ve Gençlik Spor İl Müdürlükleri tarafından yürütülüyor. Öğrenciler, Mergabütan Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen ücretsiz kayak eğitimleri ile buluşuyor. Proje kapsamında, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki okullardan alınan öğrenciler, başarılı olmaları durumunda spor kulüplerine yönlendiriliyor.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Erol Hanlıgil, 8 yıl boyunca birçok öğrencinin kayak branşında yeteneklerini geliştirdiğini belirtti. Hanlıgil, bu yıl 3 bin öğrenciye kayak eğitimi verildiğini vurgulayarak, "Bölgemiz 4 ay boyunca kayak yapmak için uygun koşullara sahip. Bu yıl 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz," dedi.

Kayak Eğitimi ile Sağlıklı Bir Gelecek

Kayak antrenörü Özal Aydemir, öğrencilere temel kayak tekniklerini öğrettiklerini ifade ederek, "Hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Yetenekli olan öğrencileri spora kazandırıyoruz," dedi. Öğrenciler, bu projeyle kayak yapmanın yanı sıra, kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Projeye katılan İklim Özdemir, "Burada kayak yapmayı öğrendik ve çok eğleniyoruz. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Kayak yapınca kendimizi özgür hissediyoruz," diyerek duygularını dile getirdi.

Hakkari'de 8 yıl önce hayata geçirilen "Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek Projesi" ile yüzlerce...

Hakkari'de 8 yıl önce hayata geçirilen "Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek Projesi" ile yüzlerce kayakçı yetiştirildi, birçok sporcunun milli takım hayali gerçekleştirildi. Proje kapsamında öğrenciler kayakla buluşturuluyor. İl merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki okullardan servislerle alınan öğrenciler, Mergabütan Kayak Merkezi'ne götürülüyor. Burada ücretsiz kayak eğitimi verilen öğrencilerden başarılı görülenler, antrenörler tarafından spor kulüplerine yönlendiriliyor.

Hakkari'de 8 yıl önce hayata geçirilen "Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek Projesi" ile yüzlerce...

Hakkari'de 8 yıl önce hayata geçirilen "Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek Projesi" ile yüzlerce kayakçı yetiştirildi, birçok sporcunun milli takım hayali gerçekleştirildi. Proje kapsamında öğrenciler kayakla buluşturuluyor. İl merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki okullardan servislerle alınan öğrenciler, Mergabütan Kayak Merkezi'ne götürülüyor. Burada ücretsiz kayak eğitimi verilen öğrencilerden başarılı görülenler, antrenörler tarafından spor kulüplerine yönlendiriliyor.

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