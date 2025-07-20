Hakkari'de Coşkulu Bal Hasat Şenliği

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bu yıl düzenlenen Bal Hasat Şenliği, katılımcılara keyifli anlar sundu. Şenliğin merkezi, ilçeye 30 kilometre mesafedeki Alan köyü oldu.

Vali ve Protokolden Katılım

Etkinliğe katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ve Belediye Başkanı Fahri Şakar, arıcılık kıyafetleri giyerek kovanlardan bal hasadı yaptılar. Arıcılarla bir süre sohbet eden Vali Çelik, yapılan organik bal üretiminin kent ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Arıcılığa Destek Vurgusu

Çelik, bölgede arıcılığın gelişmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla arıcılara destek olacaklarını ifade ederek, "Yıllarca zorlukların yaşandığı bu güzel köyümüzde, üretimin bir halkası olan köylülerimizle bir araya gelmek çok anlamlıydı. Burada emeğin, alın terinin karşılığını görmek bizi ayrıca gururlandırdı," dedi.

Hakkari Balının Değeri

Arıcılığın her geçen gün geliştiğini belirten Çelik, Hakkari'deki balın yalnızca üretim olarak değil, marka değeri açısından da büyütülmesi gerektiğini ifade etti. "Şemdinli balı, eşsiz bir flora zenginliği taşıyor. Coğrafyamız, habitatımız ve ekosistemimiz bal üretimi için çok uygun," diye ekledi.

Etkinlikte Ballar İkram Edildi

Programın sonunda elde edilen ballar katılımcılara ikram edilerek, etkinliğin coşkusu paylaşıldı. Vali Çelik, büyüklerden devralan gençlerin arıcılığı geliştireceğine inandığını belirtti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Bal Hasat Şenliği" düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Bal Hasat Şenliği" düzenlendi.