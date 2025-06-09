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Hakkari'de Dağlık Alanda Düşen Kişi Hastaneye Ulaştırıldı

Hakkari'de dağlık bir alanda düşen S.K, acil ekipler tarafından hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 17:19
Hakkari'de Dağlık Alanda Düşen Kişi Hastaneye Ulaştırıldı

Hakkari'de dağlık arazide meydana gelen bir kaza, acil yardım ekiplerinin hızlı müdahalesiyle indirgenmiş oldu. Oğul köyü kırsalında ot toplamakta olan S.K, dağlık alanda düştü ve yaralandı.

Olayın hemen ardından, S.K'nın yanındakiler durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine AFAD, JAK, UMKE ve jandarma ekipleri, yaralıya ulaşmak için hızla bölgeye intikal etti.

Ekipler, dron yardımıyla S.K’nın yerini tespit ederek, onu kurtarma operasyonuna başladı. Yaralı kişiyi sedye ile ambulansın bulunduğu noktaya taşımak için büyük bir çaba sarf edildi.

S.K'nın, düşme sonucu ayağında ve kafasında kırıklar olduğu tespit edildi. Hızla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Hakkari'de dağlık alanda düşüp yaralanan kişi, ekiplerce sedyeyle ulaştırıldığı ambulansla...

Hakkari'de dağlık alanda düşüp yaralanan kişi, ekiplerce sedyeyle ulaştırıldığı ambulansla hastaneye götürüldü.

Hakkari'de dağlık alanda düşüp yaralanan kişi, ekiplerce sedyeyle ulaştırıldığı ambulansla...

Hakkari'de dağlık alanda düşüp yaralanan kişi, ekiplerce sedyeyle ulaştırıldığı ambulansla hastaneye götürüldü.

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