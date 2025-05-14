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Hakkari'de Derede Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları beşinci gününde sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 14:56
Hakkari'de Derede Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de Derede Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Avaşin Deresi'nde kaybolan 18 yaşındaki Neçir Kom'un bulunması için yapılan arama çalışmaları sürüyor. Genç, 10 Mayıs'ta arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak üzere gittiği Dağlıca Bölgesi'ndeki Yeşiltaş köyü yakınlarında girdiği derede akıntıya kapıldı.

Arama çalışmaları beşinci gününde devam ederken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ve jandarma personeli ile Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi ve Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi bölgedeki derede ve çevresinde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

Zorlu arazi koşullarına rağmen arama çalışmaları devam ederken, dalgıç ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla İl Özel İdaresi tarafından bölgeye ekskavatör gönderildi. Bu sayede dere yatağındaki taşlar ve kayalar temizlendi.

Aramalara Yüksekova halkı da destek vererek kaybolan gencin en kısa sürede bulunması için umutlarını paylaşıyor. Kayıp gencin babası Nevzat Kom, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin oğlunun bulunması için seferber olduğunu ifade etti.

Nevzat Kom, "Bu süreçte Yüksekova halkı acımızı paylaştı, bizi yalnız bırakmadılar. Allah herkesten razı olsun. Tek isteğim oğlumun bulunması, acımız büyük. İnşallah oğlum bulunur," dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor....

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp gencin babası Nevzat Kom, gazetecilere açıklama yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor....

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp gencin babası Nevzat Kom, gazetecilere açıklama yaptı.

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