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Hakkari'de Derede Kaybolan Genci Bulmak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de kaybolan 18 yaşındaki genç için arama çalışmaları dördüncü gününde sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 22:22
Hakkari'de Derede Kaybolan Genci Bulmak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Avaşin Deresi'nde kaybolan gencin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Arkadaşlarıyla 10 Mayıs'ta piknik yapmak amacıyla gittiği Dağlıca Bölgesi'nde bulunan Yeşiltaş köyü yakınlarında akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki Neçir Kom için ekipler dördüncü gününde arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ve jandarma personeli ile Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi ve Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi katılıyor. Ayrıca, İl Özel İdaresi'ne ait ekskavatör de bu çalışmalara dahil edildi. Derenin 3 kilometrelik kısmında yoğun bir arama gerçekleştiriliyor.

Çalışmalara katılan dalgıç polislerden birinin omzu çıkması üzerine hemen müdahale edilerek ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aldığı tedavinin ardından taburcu edilen polis memuru, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Arama çalışmalarının yarın Ankara'dan gelecek Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla devam edeceği bildirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürdürüldü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürdürüldü.

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