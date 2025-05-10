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Hakkari'de Ekipler Karla Kaplı Üs Bölgesi Yolunu Açmak İçin Seferber

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kapanan Göllerbaşı Üs Bölgesi yolunu açmak için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 15:34
Hakkari'de Ekipler Karla Kaplı Üs Bölgesi Yolunu Açmak İçin Seferber

Hakkari'de Yol Açma Çalışması Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, karla kaplı üs bölgesi yolu için açma çalışmaları başlatılmış durumda. İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Göllerbaşı Üs Bölgesi yolunu yeniden ulaşıma açmak amacıyla yoğun çaba sarf ediyor.

5 Metreye Ulaşan Kar Kalınlığı Zorluk Çıkarıyor

Bölgedeki kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulurken, ekipler bu zorlu koşullarda ilerlemekte zorlanıyor. Zaman zaman ekskavatör kullanarak yol açma işlemini hızlandırmaya çalışıyorlar.

Hedef, yolun kısa sürede ulaşıma açılması ve bölgedeki iletişimin sağlanması. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, halkın ve güvenlik güçlerinin de merakla sonucu beklediği ifade ediliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

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