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Hakkari'de Eslem Teker'in Adı Kütüphanede Yaşatılacak

Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Eslem Teker'in adı, okulundaki kütüphaneye verildi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 15:31
Hakkari'de Eslem Teker'in Adı Kütüphanede Yaşatılacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde trajik bir olay sonucunda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in anısı, eğitim gördüğü okulda yaşatılıyor. Teker'in adının verildiği "Eslem Teker Kütüphanesi", Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda resmi olarak açıldı.

Kütüphanenin açılışına katılanlar arasında Kaymakam Mustafa Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Teker'in ailesi, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri yer aldı. Açılışta duygusal anlar yaşandı. Kaymakam Akın, kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek katılımcılarla birlikte kütüphaneyi gezdi.

Teker'in babası Ersin Teker, kızının adının kütüphaneye verilmesinin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Böylece Eslem'in hatırası, eğitim içinde yaşamaya devam edecek.

Eslem Teker, 18 Ocak'ta İpek Yolu üzerinde yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış ve hastanede yaşamını yitirmişti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in adı, eğitim gördüğü okuldaki kütüphaneye verildi. Kaymakam Mustafa Akın, kütüphaneyi gezdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in adı, eğitim gördüğü okuldaki kütüphaneye verildi. Kaymakam Mustafa Akın, kütüphaneyi gezdi.

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