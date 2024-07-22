Hakkari'de Güvenlik Korucusunun Boğulma Olayı

Hakkari'de Trajik Bir Olay: Güvenlik Korucusu Boğuldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Zap Suyu'na düşen bir güvenlik korucusu boğuldu. Olay, Hakkari-Çukurca kara yolunun 25. kilometresindeki Aslankapan mevkisinde meydana geldi.

Denge Kaybı ve Suya Düşüş

Güvenlik korucusu, görevde bulunduğu esnada dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşlarının acil ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Ekipler, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını hızla başlattı ve cansız bedeni sudan çıkarmayı başardı. Bu acı olay, yerel halk ve güvenlik birimleri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Cenaze İşlemleri

Güvenlik korucusunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve akıbeti merakla bekleniyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Zap Suyu'na düşen güvenlik korucusu boğuldu. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Zap Suyu'na düşen güvenlik korucusu boğuldu. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Zap Suyu'na düşen güvenlik korucusu boğuldu. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Zap Suyu'na düşen güvenlik korucusu boğuldu. Bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.