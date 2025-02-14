Hakkari'de Jandarma Ekiplerinden Önemli Başarı: 1830 Şüpheli Yakalandı

Hakkari'de Jandarma Başarıları

Hakkari'de, jandarma ekipleri 2023 yılı boyunca yürüttükleri etkili operasyonlarla 1830 şüpheliyi yakaladı. Bu başarı, güvenlik alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Azalan Asayiş Olayları

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı için huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda, asayiş olayları önceki yıla göre yüzde 5 azalma gösterdi. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 14, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 39, hırsızlık suçlarında yüzde 58 ve dolandırıcılık olaylarında yüzde 18 azalış sağlandı.

Operasyonel Başarılar ve Ele Geçirilenler

Yürütülen operasyonlar neticesinde, 887 aranan şahıs yakalanırken, 943 asayiş şüphelisi de adli makamlara sevk edildi. Jandarma ekipleri, ayrıca 22 faili meçhul olayı aydınlattı.

Operasyonlar sırasında 554 kilo 440 gram sentetik uyuşturucu, 62 kilo 230 gram skunk, gümrük kaçağı olarak 11 ton 900 litre akaryakıt, 74 kilogram külçe altın, 2 bin 769 cep telefonu ve 158 bin 183 kaçak eşya ele geçirildi.

Artan Terörle Mücadele Operasyonları

Bu dönem içinde terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon sayısında da yüzde 86 artış sağlandı. Hakkari'deki jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları, bölgede güvenliğin artırılması açısından büyük önem taşıyor.