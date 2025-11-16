Hakkari'de Kamyonet Zap Suyu'na Uçtu: 2 İşçi Öldü, 3 Yaralı

Hakkari Seyir Tepesi'nde kamyonetin Zap Suyu'na uçtuğu kazada 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 20:05
Kaza Detayları

Hakkari'nin Seyir Tepesi mevkiinde kontrolden çıkan bir kamyonetin Zap Suyu'na uçtuğu kazada, 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Kazada ağır yaralanan işçilerden Macit Dayan ve Sıtkı Dayan, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen her iki işçi de yaşamını yitirdi.

Diğer üç işçinin tedavisinin sürdüğü, kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

