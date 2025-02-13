Hakkari'de Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Hakkari'de Olumsuz Hava Koşulları Eğitimi Etkiliyor

Hakkari'de, yoğun kar yağışı sonucunda eğitime 14 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildi. Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava koşullarının devam etmesi nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don oluşabileceği belirtildi.

Hangi Kurumlar Kapsam Dışında?

Açıklamada, yüksek öğretim kurumları, özel kreşler, anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları ve rehberlik araştırma merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verileceği vurgulandı. Resmi anaokulları, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri, eğitim öğretim faaliyetine bir gün boyunca devam etmeyecek.

İdari İzinler Hakkında Bilgi

Valilik, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu. Bu karar, vatandaşların güvenliğini öne çıkararak olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği tehlikeleri minimize etmeyi hedefliyor.