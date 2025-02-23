Hakkari'de Kargoda 102 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Ge geçirildi

Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 102 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari'de, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, kargoya verilmiş 6 çuvalda toplamda 102 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan incelemelerde, kargo göndericisi olarak bilinen şüphelinin ikametinde 5,70 gram sentetik uyuşturucu daha bulundu.

Uyuşturucu ile Mücadele Devam Ediyor

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı sürdürdüğü çalışmaların kararlılıkla devam ettiği ifade edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü operasyonda, kargo gönderileri incelenerek şüpheli görülen çuvallara ulaşılmıştır.

Şüpheli Tutuklandı

Gözaltına alınarak işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edilmiştir. Hakimlikçe yapılan değerlendirmeler sonucunda, şüphelinin tutuklanmasına karar verilmiştir. Bu operasyon, Hakkari'deki uyuşturucu ile mücadele çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.