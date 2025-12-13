DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.865.081,65 -0,29%

Hakkari'de Kartpostallık Kar Manzaraları

Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü; Kent Park'taki kar ve sis görsel şöleni vatandaşların ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:19
Hakkari'de Kartpostallık Kar Manzaraları

Hakkari'de Kartpostallık Kar Manzaraları

Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kaplayarak kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Parka Düşen Beyaz Örtü

Kent genelinde oluşan beyazlık, özellikle kentin en büyük yeşil alanlarından biri olan Kent Park'ta etkileyiciydi.

Parkta kar ve sisin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan görsel şölen, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Görenleri Hayran Bırakan Görüntüler

Oluşan manzara, parkı ziyaret edenleri hayran bıraktı ve kentin kış güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

HAKKARİ’DE AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, ÖĞLE SAATLERİNDE YERİNİ SİSLİ HAVAYA BIRAKTI....

HAKKARİ’DE AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, ÖĞLE SAATLERİNDE YERİNİ SİSLİ HAVAYA BIRAKTI. KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE KENT GENELİNDE BEYAZ ÖRTÜ OLUŞURKEN, ORTAYA KARTPOSTALLIK MANZARALAR ÇIKTI. KENTİN EN BÜYÜK YEŞİL ALANLARINDAN BİRİ OLAN KENT PARK, KAR VE SİSİN OLUŞTURDUĞU GÖRSEL ŞÖLENLE VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ.

HAKKARİ’DE AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, ÖĞLE SAATLERİNDE YERİNİ SİSLİ HAVAYA BIRAKTI....

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki 'Pembe Göl' 7 gün 24 saat Jandarma Korumasında
2
Erdoğan, Türkmenistan Dönüşünde Basınla Sohbet Etti
3
Denizli'de 7 Katlı Binanın Çatısından Düşen Genç Öldü
4
Sinop İl Özel İdaresi personeline teşekkür belgesi
5
Sinop'ta Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücülere 25 Bin TL Para Cezası
6
Sinop'ta Sibel Kılıçoğlu Bekçilerle Kent Güvenliğini Değerlendirdi
7
Sinop’ta Zabıta Kaldırım İşgali Denetimi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama