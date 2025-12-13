Hakkari'de Kartpostallık Kar Manzaraları

Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kaplayarak kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Parka Düşen Beyaz Örtü

Kent genelinde oluşan beyazlık, özellikle kentin en büyük yeşil alanlarından biri olan Kent Park'ta etkileyiciydi.

Parkta kar ve sisin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan görsel şölen, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Görenleri Hayran Bırakan Görüntüler

Oluşan manzara, parkı ziyaret edenleri hayran bıraktı ve kentin kış güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

HAKKARİ’DE AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, ÖĞLE SAATLERİNDE YERİNİ SİSLİ HAVAYA BIRAKTI. KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE KENT GENELİNDE BEYAZ ÖRTÜ OLUŞURKEN, ORTAYA KARTPOSTALLIK MANZARALAR ÇIKTI. KENTİN EN BÜYÜK YEŞİL ALANLARINDAN BİRİ OLAN KENT PARK, KAR VE SİSİN OLUŞTURDUĞU GÖRSEL ŞÖLENLE VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ.