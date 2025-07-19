Hakkari'de Kaybolan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Van'da Bulundu

Rojda Ediş'in Bulunması İçin Yoğun Çalışmalar Yapıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde iki gündür kayıp olan 14 yaşındaki Rojda Ediş, Van'da bulundu. Ediş, ilçeye bağlı Çığlı köyü'nde yaşayan bir çocuk olarak, ailesi tarafından kaybolduğu için yapılan ihbarlar neticesinde arama çalışmaları başlatıldı.

Arama Çalışmalarına AFAD ve Jandarma Ekipleri Katıldı

Çocuklarından haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, Rojda'nın bulunması için köy ve çevresinde kapsamlı arama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Rojda Ediş'in Bulunduğu Yer Tespit Edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, Ediş'in Van'da olduğu belirlendi. Polis ekipleri, Rojda Ediş'i bulunduğu yerden alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Ailesine Teslim Edilecek

Rojda Ediş'in, yetkililerce yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği bildirildi. Ailesinin huzurlu bir şekilde yeniden bir araya geleceği bekleniyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde iki gündür aranan 14 yaşındaki Rojda Ediş, Van'da bulundu. İlçede arama çalışmaları yürüten Jandarma ve AFAD ekipleri, kız çocuğunun bulunmasıyla merkeze döndü.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde iki gündür aranan 14 yaşındaki Rojda Ediş, Van'da bulundu. İlçede arama çalışmaları yürüten Jandarma ve AFAD ekipleri, kız çocuğunun bulunmasıyla merkeze döndü.