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Hakkari'de Kaybolan 60 Yaşındaki Kadın İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Hakkari'de kaybolan 60 yaşındaki kadının bulunması için geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 12:18
Hakkari'de Kaybolan 60 Yaşındaki Kadın İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Hakkari'de kaybolan 60 yaşındaki F.K. için arama çalışmaları hızla başlatıldı. Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan F.K.'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine, bölgeye polis, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama ekipleri, F.K.'nın en son görüldüğü yer olan Katramas Deresi ve çevresinde detaylı arama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kaybolan kadının bulunması için geniş çaplı önlemler alındı ve ekipler, umarız en kısa sürede F.K.'ya ulaşır.

Hakkari'de kaybolan 60 yaşındaki kadın için Katramas Deresi ve çevresinde arama çalışmaları...

Hakkari'de kaybolan 60 yaşındaki kadın için Katramas Deresi ve çevresinde arama çalışmaları başlatıldı.

Hakkari'de kaybolan 60 yaşındaki kadın için Katramas Deresi ve çevresinde arama çalışmaları...

Hakkari'de kaybolan 60 yaşındaki kadın için Katramas Deresi ve çevresinde arama çalışmaları başlatıldı.

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