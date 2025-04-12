Hakkari'de Kayıp Kadın Arama Çalışmaları Yoğunlaşmış Durumda

Hakkari'de, 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi'nde kaybolan Keskin için AFAD, jandarma, polis, itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar seferber olmuş durumda.

Üç gündür Katramas Deresi ve civarında yoğunlaştırılan arama faaliyetlerine, Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polis timi ve Siirt AFAD Müdürlüğü'nün su üstü arama ekipleri de destek veriyor.

Bölgedeki 112 Acil Sağlık ekipleri ise her an müdahale edebilmek için hazır bekliyor. Keskin'in yakınları, duygu dolu bekleyişlerini sürdürüyor.

Kızılay Hakkari Şubesi de, arama çalışmalarına katılan ekiplere ikramlarda bulunarak destek sağlıyor.

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, arama çalışmaları hakkında bilgi almak ve Keskin'in ailesiyle görüşmek üzere bölgeye geldi.

AFAD İl Müdürü Erhan Kanat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100'ün üzerinde personelin katıldığı arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Kanat, "İhbarı aldığımız anda çalışmalarımız hemen başladı. Pirodan Köprüsü'nden Erisan Köprüsü'ne kadar arama tarama faaliyetlerimiz sürüyor. 5 farklı lokasyonda dron ve termal görüntüleme cihazlarıyla da araştırmalar yapıyoruz." dedi.

Hakkari'de kayıp kadının bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. AFAD İl Müdürü Erhan Kanat, gazetecilere açıklama yaptı.

Hakkari'de kayıp kadının bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. AFAD İl Müdürü Erhan Kanat, gazetecilere açıklama yaptı.