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Hakkari'de Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Dördüncü Günde

Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin için arama çalışmaları dördüncü günde, ekipler yağışa rağmen azimle sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 13:46
Hakkari'de Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Dördüncü Günde

Hakkari'de Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Hakkari'de dört gün önce kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için arama çalışmalarına devam ediliyor. Arama faaliyetleri, Karşıyaka Mahallesi'nde başlatıldı ve birçok ekip bölgede görev alıyor.

Arama Ekipleri İle İşbirliği

AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve yerel vatandaşların katılımıyla yürütülen arama çalışmaları, yağışlı hava ve zorlu arazi koşullarına rağmen azimle devam ediyor. Ekipler, Sümbül Mahallesi Tekser mevkisi'nde arama çalışmalarına odaklanmış durumda.

Zengin Destek Ağı

Katramas Deresi ve çevresinde sürdürülen çalışmalara, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Siirt AFAD Müdürlüğü su üstü arama ekipleri de destek veriyor. 112 Acil Sağlık ekipleri ise, bölgedeki çalışmalara hazır bir şekilde bekletiliyor.

Keskin'in ailesi, umutla onun bulunmasını beklerken, Kızılay Hakkari Şubesi ekipleri de bölgedeki arama çalışmalarına destek olmak üzere ikramda bulunuyor.

Hakkari'de dört gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de dört gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de dört gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de dört gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

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