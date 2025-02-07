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Hakkari'de Mezra Yoluna Düşen Çığ Temizlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ, karla mücadele ekipleri tarafından temizlenerek mezra yolu ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:03
Hakkari'de Mezra Yoluna Düşen Çığ Temizlendi

Hakkari'de Mezra Yoluna Düşen Çığ Temizlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen çığ olayı, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucunda başarıyla temizlendi. Olay, ilçenin Onbaşılar köyüne bağlı Çobanpınar mezrası yoluna öğle saatlerinde çığın düşmesiyle yaşandı.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından, İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Karla mücadele ekipleri, çığın etkisiyle yolda biriken metrelerce kar yığınını titizlikle temizleyerek yolu ulaşıma açmayı başardı.

Bu başarılı çalışma, bölgedeki ulaşımın aksamadan devam etmesine katkı sağladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mezra yoluna düşen çığ, karla mücadele ekiplerinin çalışması...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mezra yoluna düşen çığ, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu temizlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mezra yoluna düşen çığ, karla mücadele ekiplerinin çalışması...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mezra yoluna düşen çığ, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu temizlendi.

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