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Hakkari'de Öğrenci Servisi Devrildi: 14 Yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:18
Hakkari'de Öğrenci Servisi Devrildi: 14 Yaralı

Hakkari'de Öğrenci Servisi Devrildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Olay, Sertip D. idaresindeki 30 D 2044 plakalı öğrenci servisinin, Altınsu köyü Bermeş mevkisinde kontrolden çıkması ile gerçekleşti.

Kaza sonrası, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve minibüsteki 13 öğrenci, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Yapılan muayenelerin ardından yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

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