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Hakkari'de Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı

Hakkari'de bir öğrenci servisi devrildi, 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 15:05
Hakkari'de Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı

Hakkari'de Feci Kaza: Öğrenci Servisi Devrildi

Hakkari'de, öğrencileri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 7'si öğrenci olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olay, Akbulut köyü Demirli mezrasına giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 30 K 0155 plakalı öğrenci servisi minibüsü, Hakkari-Van kara yolunun Arslankaya Tüneli yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonrası 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Kazanın nedenine dair detayların araştırıldığı, sürücünün kimliği hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadığı öğrenildi. Olayla ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.

Hakkari'de öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı....

Hakkari'de öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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