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Hakkari'de Otobüs ve Yakıt Tankeri Çarpıştı: 8 Yaralı

Hakkari'de otobüs ile yakıt tankeri çarpıştı, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:02
Hakkari'de Otobüs ve Yakıt Tankeri Çarpıştı: 8 Yaralı

Hakkari'de Feci Kaza: 8 Kişi Yaralandı

Hakkari'nin Sarıtaş köyü yakınlarında gerçekleşen kaza, otobüs ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza sonucunda 2'si ağır olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

34 SD 0721 plakalı otobüs ile 65 ABA 951 plakalı yakıt tankerinin çarpıştığı kaza, Hakkari-Van kara yolunda gerçekleşti. Olayın hemen ardından ihbar üzerine sağlık, jandarma, itfaiye, Karayolları ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Hakkari'nin Yüksekova ve Van'ın Başkale ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, bölgede kazanın ardından önlemler alarak yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı.

Hakkari'de otobüs ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Hakkari'de otobüs ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Hakkari'de otobüs ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Hakkari'de otobüs ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

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