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Hakkari'de Pancar Toplarken Fenalaşan Kişi Hayatını Kaybetti

Hakkari'de pancar toplarken fenalaşan 48 yaşındaki Ali Gürdal hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 22:32
Hakkari'de Pancar Toplarken Fenalaşan Kişi Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 48 yaşındaki Ali Gürdal, pancar topladığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Olay, Onbaşılar köyü Armutlu mezrasında meydana geldi. Yanında bulunanların durumu fark etmesiyle birlikte UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekipleri, kayalık ve dağlık arazide yürüyerek Ali Gürdal'a ulaşmakta zorluk çekti. Vatandaşların da desteğiyle fenalaşan kişi ambulansa taşındı.

Ancak, hastaneye kaldırılan Gürdal, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu üzücü olay, tarım işçilerinin çalışma koşullarını bir kez daha gündeme getirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar topladığı sırada fenalaşan kişi, ekiplerin zorlu...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar topladığı sırada fenalaşan kişi, ekiplerin zorlu çalışmasıyla ulaştırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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