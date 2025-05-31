Hakkari'de Şap Hastalığı İçin Yoğun Denetimler Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, şap hastalığına karşı denetimler hız kesmeden devam ediyor. Derecik ilçesinde hastalığın tespit edilmesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede, Yüksekova'da küçük ve büyükbaş hayvanlara aşı uygulandı ve hayvan sahipleri kapsamlı bir şekilde bilgilendirildi. Ayrıca, polis ve jandarma uygulama noktalarında görevlendirilen veterinerler, hayvan taşımacılığı yapan araçlarda dezenfekte işlemleri gerçekleştirdi.

Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner Abdullah Konukçu, Derecik ilçesinde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle bölgedeki tüm hayvan hareketlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Konukçu, yol kontrol noktalarında sürdürdükleri dezenfekte çalışmalarını da vurgulayarak, "Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliği kesinlikle olmayacak. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanmaktadır. Bu süreçte vatandaşlarımızın dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şap hastalığına karşı denetimler sürüyor. Polis ve jandarma uygulama noktalarında görevlendirilen veterinerler, hayvan taşımacılığı yapan araçları dezenfekte etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şap hastalığına karşı denetimler sürüyor. Polis ve jandarma uygulama noktalarında görevlendirilen veterinerler, hayvan taşımacılığı yapan araçları dezenfekte etti.