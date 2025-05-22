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Hakkari'de Şap Hastalığına Karşı 160 Veterinerle Aşılama Çalışması Başladı

Hakkari'de, şap hastalığına karşı 160 veteriner hayvanları aşılayarak çiftçileri bilgilendiriyor.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 15:58
Hakkari'de Şap Hastalığına Karşı 160 Veterinerle Aşılama Çalışması Başladı

Hakkari'de, şap hastalığıyla mücadele kapsamında 160 veteriner köylerde hayvanlara aşı yapıyor. Derecik ilçesinde hastalığın tespit edilmesiyle birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan aşı çalışmalarında ekipler il genelinde görev alıyor.

Farklı illerden gelen veterinerler, il ve ilçelerdeki köyleri ziyaret ederek küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapıyor, hayvan sahiplerini bu konuda bilgilendiriyor.

Örneğin, Şemdinli ilçesi Yaylapınar köyüne gelen ekipler, 250 büyükbaş ve yaklaşık 2 bin küçükbaş hayvana şap aşısı uyguladı. Köy muhtarı Şuayip Baykın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şap hastalığının belirlenmesiyle beraber ekiplerimiz hemen çalışma başlattı." dedi.

Baykın, ayrıca aşı çalışmalarını gerçekleştiren ekiplerin Kayseri ve Şırnak gibi farklı illerden geldiklerini belirterek, "Ekiplere çok teşekkür ederiz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından köyümüzde hayvanlara aşı yapıldı." şeklinde konuştu.

Hakkari'de farklı illerden gelen 160 veteriner, köylerde hayvanlara şap aşısı yapıyor. Şemdinli...

Hakkari'de farklı illerden gelen 160 veteriner, köylerde hayvanlara şap aşısı yapıyor. Şemdinli ilçesi Yaylapınar köyüne gelen ekipler, 250 büyükbaş ve yaklaşık 2 bin küçükbaş hayvana şap aşısı yaptı.

Hakkari'de farklı illerden gelen 160 veteriner, köylerde hayvanlara şap aşısı yapıyor. Şemdinli...

Hakkari'de farklı illerden gelen 160 veteriner, köylerde hayvanlara şap aşısı yapıyor. Şemdinli ilçesi Yaylapınar köyüne gelen ekipler, 250 büyükbaş ve yaklaşık 2 bin küçükbaş hayvana şap aşısı yaptı.

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