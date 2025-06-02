Hakkari'de Seyir Halindeki Tırda Yangın: Çekici Kısımları Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde Meydana Geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki bir tırın çekicisinde yangın çıktı. Cemal Arslan yönetimindeki ve plakası henüz öğrenilemeyen çinko madeni yüklü tır, İpekyolu Caddesi'nde ilerlerken motor kısmında alevler yükselmeye başladı.

Yangına Müdahale ve İtfaiye Ekiplerinin İlgisi

Tırın sürücüsü Arslan, aracı kenara çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Bu esnada durumu hemen bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının Sonuçları

Yangın sonucunda tırın çekici kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Sürücü Cemal Arslan, olay anına dair şunları ifade etti: "Aracı hemen durdurarak müdahalede bulundum ancak yetersiz kaldım. Sağ olsun ekipler geldi ve yangını söndürdü."

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, tırın çekicisinde çıkan yangın söndürüldü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, tırın çekicisinde çıkan yangın söndürüldü.