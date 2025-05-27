Hakkari'de Şiddetli Rüzgar, Çatıya Zarar Verdi

Hakkari'de Şiddetli Rüzgarın Zararları

Hakkari'de etkili olan şiddetli rüzgar, Cumhuri̇yet Caddesi'nde yer alan 6 katlı bir binanın çatısını hasara uğrattı. Rüzgar nedeniyle çatının bir bölümü yerinden söküldü.

Olayın ardından Hakkari Belediyesi'ne bağlı zabıta ve itfaiye ekipleri, hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak çatı katına çıkarak düşme riski oluşturan sac tabakaları ve tahta parçalarını bağlayarak durumu güvenli hale getirdi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam ettiğini ve bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Hakkari'de yaşayanların, sert hava şartlarına karşı tedbir almaları yönünde uyarılar yapıldı.

Hakkari'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı zarar gördü.

Hakkari'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı zarar gördü.