Hakkari'de Şiddetli Rüzgar Evlerin Çatısını Sökerek Zarara Yol Açtı

Hakkari'de Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Hakkari'nin Derecik ve Şemdinli ilçelerinde meydana gelen şiddetli rüzgar, yerleşim alanlarında ciddi zararlara yol açtı. Akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, bazı evlerin çatılarının yerinden sökülmesine neden oldu.

Seralar ve Ağaçlar Zarar Gördü

Şemdinli'nin Günyazı köyünde yaşanan olaylar, sadece evleri etkilemekle kalmadı, aynı zamanda seralarda ve ağaçlarda da büyük hasar meydana geldi. Kuvvetli rüzgar, ilçe genelinde etkinliği ile yaşamı olumsuz etkiledi.

Derecik'te Ekonomik Kayıplar

Derecik ilçesinde de benzer zararlar görüldü. Farklı mahallelerde bazı evler, tandırevi, odunluk, okul ve spor tesislerinin çatılarında hasar oluştu. Özellikle Gürmeşe Mahallesi'nde bir evin çatısının isabet ettiği kamyonet hasar gördü ve birçok ağaç devrildi.

Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

Olayın ardından ilçe belediyesi tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonu, zarar gören evler ve kamu binalarında incelemelerde bulundu. Elde edilen veriler, bölgedeki kayıpların boyutunu daha iyi anlayabilmek adına önemli bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Hakkari'nin Derecik ve Şemdinli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü, seralar ve ağaçlar zarar gördü.

Hakkari'nin Derecik ve Şemdinli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü, seralar ve ağaçlar zarar gördü.