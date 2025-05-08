Hakkari'de Ters Laleler Jandarma Tarafından Korunuyor

Hakkari'de Ters Laleler Jandarma Korumasında

Hakkari'nin doğal zenginliklerinden biri olan ters laleler, jandarma ekipleri tarafından titizlikle korunuyor. Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen bu eşsiz çiçeklerin kentin çeşitli bölgelerinde açtığı duyuruldu.

Koruma Önlemleri ve Cezalar

Ters laleler, yaklaşık 20 gün boyunca görünümünü koruyor. Ancak, bu değerli bitkileri koparanlara 577 bin lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Bu durum, çiçeklerin korunmasına yönelik ciddiyeti artırıyor.

Jandarma Ekiplerinin Çalışmaları

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk alanlarında bulunan ters lalelerin sağlıklı bir şekilde korunması için sürekli çalışmalar yürütüyor. Lalelerin bulunduğu bölgelerde devriye gezen jandarma, aynı zamanda vatandaşları da bilgilendirerek açık alanların korunmasına katkıda bulunuyor.

Hakkari'de farklı bölgelerde açan ters laleler, jandarma tarafından korunuyor.

Hakkari'de farklı bölgelerde açan ters laleler, jandarma tarafından korunuyor.