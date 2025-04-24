Hakkari'de Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Hakkari'de sabah saatlerinde etkili olan toz taşınımı, günlük yaşamı derinden etkiliyor. Puslu hava koşulları nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşıyor.

Görüş Mesafesi ve Hava Kalitesi

Toz bulutları, özellikle görüş mesafesini azaltırken, hava kalitesinin de düşmesine sebep oluyor. Park halindeki araçların üzerinde biriken toz, bu durumu gözler önüne seriyor.

Yetkililerden Uyarı

Zaman zaman kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu kentte, yetkililer vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kötü hava koşulları nedeniyle dışarıda kalanların, sağlıklarını korumaları için önlem almaları önem taşıyor.

Hakkari'de etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı nedeniyle puslu hava etkisini sürdürüyor.

Hakkari'de etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı nedeniyle puslu hava etkisini sürdürüyor.