Hakkari'de TRB2 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi: 'Aile ve Eğitim' Gündemde

Hakkari'de TRB2 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Başladı

Hakkari Üniversitesi ev sahipliğinde rektörlük konferans salonunda düzenlenen TRB2 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 'aile ve eğitim' temasıyla kapılarını açtı. Türkiye ve farklı ülkelerden gelen akademisyenlerin katıldığı kongre, üç gün sürecek oturumlarla devam edecek.

Açılış Töreni ve İlk Konuşmalar

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik konuştu. Çelik, kongreye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu dile getirerek bu temanın önemine vurgu yaptı.

Çelik'in sözleri şu şekilde kaydedildi: 'Bu, ülkemizin, milletimizin yarınları açısından bakınca üzerinde ciddi anlamda emek sarf edilmesi gereken, bilimsel nedenlerinin çalışılması gereken bir konu.' Çelik ayrıca, 'Bu konunun tek bir nedenle açıklanamayacağı hepimizin malumu. Bu bütünü anlayabilmenin tek yolu, akademik ve bilimsel düşünme şeklini hayatımızın bir parçası haline getirmemiz. Bu kongrenin hepimiz için bu farkındalığı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Üniversitenin Durumu ve Genç Kadro

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, üniversitede 5 bin 500 öğrenci bulunduğunu ve 300'ün üzerinde akademisyenin görev yaptığını aktardı. Gençcelep, bu yıl üniversitenin doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını belirterek kadronun genç olmasını en büyük avantajları olarak nitelendirdi.

Gençcelep, aile ve evlilik konularının gençler arasında yeterince benimsenemediğine dikkat çekerek, 'Evlilik kurumunun manevi yapısının gençler ve aileler arasında çok fazla sindirilemediği, benimsenemediği bir durum ortaya çıkıyor. Bunun böyle olmaması gerekiyor.' dedi.

Kongrenin Teması ve Veri Vurguları

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fuat Tanhan, yapılan her 100 evliliğin yüzde 33'ünün boşanmayla sonuçlandığını belirtti. Tanhan, yaşanan boşanmalar sonucunda çocuk velayetinin söz konusu olduğunu ve 'velayetin yüzde 80'ine yakınını annelerin aldığını' vurguladı.

Tanhan, ayrıca evlilik yaşının yükselmesinin doğum oranları ve aile yapıları üzerinde çok boyutlu etkileri bulunduğunu ifade ederek şu tespitleri paylaştı: '0-12 yaş arasında baba yoksunluğu yaşayan kız çocuklarının büyük bölümü yetişkinlik yıllarında borderline kişilik bozukluğuyla, erkek çocukları ise baba yoksunluğunun ve baba probleminin etkisiyle büyük oranda paranoid kişilik bozukluğuyla karşı karşıya kalacak.' Tanhan, kongrenin aile dinamikleri ve aile ile eğitim etkileşimini tüm boyutlarıyla tartışacağına ve çıktılarının karar alıcılara, politika geliştiricilere önemli veriler sunacağına inandığını söyledi.

Eğitimciler ve Toplumsal Sorumluluk

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da kongrenin sadece akademik bir buluşma olmadığını, aynı zamanda toplumun geleceğine dair sorumluluk bilincinin ifadesi olduğunu belirtti.

Kongre, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu'nun 'Dijital Becerilerle Yeni Roller' konulu sunumuyla devam etti. Açılış programına Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri, akademisyenler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kongre boyunca yapılacak oturumlar, paneller ve sunumlarla aile eğitiminin akademik açıdan değerlendirilmesi ve politika yapıcılar için öneri niteliğinde çıktılar üretilmesi hedefleniyor.

Hakkari'de düzenlenen TRB2 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi başladı. Üç gün sürecek kongrenin açılış programına, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu(sağ 2), İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz(sağ 1), İl Emniyet Müdürü Attila Ayata (sol 3), kurum amirleri, akademisyenler, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.