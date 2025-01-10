Hakkari'de Yeniköprü Tüneli Araç Geçişlerine Açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tamamlanan Yeniköprü Tüneli'nden araç geçişleri başladı. Tünel, güvenli ulaşım imkanı sunacak.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 15:11
Hakkari'de Yeniköprü Tüneli Araç Geçişlerine Açıldı

Yeniköprü Tüneli'nde Araç Geçişleri Başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Yeniköprü Tüneli'nden araç geçişleri başladı. Olumsuz hava koşullarının yol açtığı ulaşım sıkıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla 2019 yılında yapımına başlanan 3.965 metrelik tünel, sonunda hizmete alındı.

Tünelin Açılışı ve İlk Geçişler

Karayolları ekiplerinin işaretleme ve bariyer kurma çalışmalarıyla birlikte, tünel aracılığıyla ilk geçişler gerçekleştirildi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, tünelden geçerek incelemelerde bulundu ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol'dan bilgi aldı.

Vali Çelik'ten Açıklama

Tünelin hayırlı olması temennisinde bulunan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha önce yaşanan sıkıntıları, zorlukları hepimiz yaşadık. Heyelanlı bölge artık tünelin dışında kalıyor. Tünel ile güvenli, daha hızlı bir ulaşım imkanı sağlanacak" dedi.

Çelik, ayrıca, tünelin yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda çift taraflı olarak hizmet vermeye başladığını belirterek, resmi açılışın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın katılımıyla yapılacağını ifade etti. Tünele yaklaşırken hız limitine ve trafik işaretlerine uymanın önemine dikkat çekti.

Bölge Muhtarından Destek Mesajı

Gökyurt Köyü Muhtarı Melik Bilici de tünelin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Valimize, Karayolları Bölge Müdürümüze ve tüm ekiplere teşekkür ederim. Bu hizmet, bölge için önemli bir güzergah oldu," diyerek tünelin önemini vurguladı. Bilici, "Heyelan, çığ ve kaya düşmesi tehlikesi olan bir bölgede bu tür hizmetlerin devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımı tamamlanan Yeniköprü Tüneli'nden araç geçişleri...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımı tamamlanan Yeniköprü Tüneli'nden araç geçişleri başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımı tamamlanan Yeniköprü Tüneli'nden araç geçişleri...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımı tamamlanan Yeniköprü Tüneli'nden araç geçişleri başladı.

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