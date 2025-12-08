DOLAR
42,54 0%
EURO
49,61 0%
ALTIN
5.750,06 0%
BITCOIN
3.897.050,52 0%

Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı: 43 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Hakkari'de yoğun kar yağışı sonucu 13 köy ve 30 mezranın yolları ulaşıma kapandı; ekipler, Hakkari İl Özel İdaresi öncülüğünde aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:53
Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı: 43 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı: 43 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

HAKKARİ (İHA)

Hakkari genelinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yapılan ilk tespitlere göre 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının ardından çalışma başlatan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için büyük bir özveriyle seferber oldu. İl genelinde kapanan 13 köy ve 30 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde yürütüyor. Ekipler, 43 yerleşim yerine ulaşımı yeniden sağlamak amacıyla yoğun bir mücadele veriyor.

HAKKARİ’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 43 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI.

HAKKARİ’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 43 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI.

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serdivan'da Uyuşturucu Operasyonu: Ev Sahibi Tutuklandı
2
Kahta Gazetecilerinden AA Muhabirlerine Polis Saldırısına Sert Tepki
3
Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Sağanak: Görüş 30 Metreye Düştü
4
İGC Başkanı Akbilek: Adıyaman’da Basına Şiddet Kabul Edilemez
5
Burdur'da alkollü sürücü 2 araca çarpıp kaçtı — 2.26 promil ile yakalandı
6
Karadeniz'in En Büyük Planetaryumu Samsun'da: Açılışa Geri Sayım
7
Ankara'da 7,5 kg'lık dev böbrek kitlesi: Kilo sandı, 11 kg verdi

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi