Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı: 43 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

HAKKARİ (İHA)

Hakkari genelinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yapılan ilk tespitlere göre 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının ardından çalışma başlatan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için büyük bir özveriyle seferber oldu. İl genelinde kapanan 13 köy ve 30 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde yürütüyor. Ekipler, 43 yerleşim yerine ulaşımı yeniden sağlamak amacıyla yoğun bir mücadele veriyor.

