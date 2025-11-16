Hakkari'de Zap Suyu'na Uçan Araçta Mahsur Kalan 4 Madenci Kurtarıldı

Hakkari'de kar sonrası kayalardan kaçan aracın Zap Suyu'na düşmesi sonucu mahsur kalan 4 madenci, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:27
Olay ve kurtarma çalışmaları

Hakkari-Van kara yolu Sere Solan mevkiinde, kar yağışının ardından dağdan kopan kayalardan kaçmaya çalışan aracın uçması sonucu yaşanan kazada, araç yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak Zap Suyu'na düştü.

Araçta bulunan 4 madenci, yaralı halde suyun ortasında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma operasyonu ve sağlık müdahalesi

Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen kurtarma ekipleri, vinç ve mikser pompa aracı desteğiyle bölgedeki çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından 4 madenciyi bulundukları araçtan çıkarmayı başardı.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, bölgedeki arama-kurtarma ve güvenlik çalışmaları sürüyor.

