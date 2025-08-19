DOLAR
Hakkari Derecik'te Şap Karantinası Kaldırıldı

Derecik'te 11 Mayıs'ta tespit edilen şap nedeniyle uygulanan karantina, aşılama ve sağlık taramaları sonucu sona erdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:13
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, 11 Mayıs'ta tespit edilen şap hastalığı nedeniyle başlatılan karantina tedbirleri sona erdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Derecik'te 11 Mayıs'ta şap hastalığının tespit edilmesinin ardından il genelinde küçük ve büyükbaş hayvan hareketlerinin kısıtlandığı ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla karantina tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince başlatılan geniş çaplı aşılama programıyla tüm küçük ve büyükbaş hayvanların aşılandığı bildirildi.

"Bunun yanı sıra köylerde yapılan sağlık taramalarıyla hastalığın seyri yakından takip edilmiştir. Yapılan kontroller sonucu hastalığın yayılımının tamamen durduğu ve sona erdiği tespit edilmiştir. Hastalığın yayılımının durdurulması ve yapılan sağlık taramaları sonucunda hastalığın söndüğünün tespit edilmesiyle Hakkari İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu kararıyla il genelindeki karantina tedbirleri kaldırılmıştır. Hayvanlarına TARSİM sigortası yaptırmak isteyen yetiştiricilerimiz işlemlerini başlatabilir."

Kamuoyuna yapılan duyuruda, yürütülen aşılama ve sağlık taramalarının başarıyla tamamlandığı vurgulandı ve yetiştiricilere gerekli bildirimlerin yapıldığı belirtildi.

