Hakkari'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 107. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Hakkari'nin Kurtuluşu 107. Yıldönümünde Anıldı

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü, görkemli bir törenle kutlandı. Tören, Valilik binası önünde gerçekleştirildi ve Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı Duruşu ve Mesajlar

Etkinlikte, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunarak, vatanın kurtuluşunda yaşanan fedakârlıklar anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da tören esnasında okundu.

Günün Anlamı Üzerine Konuşma

Program, Sümbül Anadolu Lisesi öğretmeni İbrahim Demir'in günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşma ile sona erdi. Kurtuluşun çeşitli açılardan önemi vurgulandı.

Katılımcılar

Törene; Hakkari Vali Vekili Buğra Karadağ, vali yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Furkan Berber, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Senar Hatim ve birçok kurum amiri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü törenle kutlandı. Valilik binası önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü törenle kutlandı. Valilik binası önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.