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Hakkari Valisi Çelik, Güvenlik Güçleriyle Kurban Bayramı’nı Kutladı

Hakkari Valisi Ali Çelik, güvenlik güçleriyle bir araya gelerek Kurban Bayramı'nı kutladı ve özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 14:59
Hakkari Valisi Çelik, Güvenlik Güçleriyle Kurban Bayramı’nı Kutladı

Hakkari Valisi Çelik, Güvenlik Güçleriyle Bayramlaştı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik güçleriyle bir araya geldi. Bu önemli buluşma, valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kurban Bayramı Ziyaretleri

Vali Çelik, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, bu kutsal günün coşkusunu paylaştı. Ziyaretinde, bayramda görev yapan polis ve jandarmaya teşekkür etti.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Çelik, güvenlik güçlerinin fedakarlıklarını takdirle karşıladığını belirterek, "Öncelikle sizlere ve ailelerinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramlar, bizleri bir araya getiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren müstesna günlerdir," ifadelerini kullandı.

Vali Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "İyiliğin daim olması en büyük temennimizdir. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim, sizleri sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve güzellikler içinde nice bayramlara eriştirsin. Ülkemize, milletimize birlik ve beraberlik içinde, esenlik dolu günler nasip etsin. Siz kahraman güvenlik güçlerimizi, jandarmamızı ve emniyetimizi her türlü kötülükten korusun, ayağınıza taş değdirmesin."

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

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