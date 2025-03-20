Hakkari Valisi Çelik, Jandarma Personeli ile İftar Yemeği Düzenledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanlığı'nda jandarma personeliyle bir iftar programına katıldı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, iftar yemeği Ramazan ayının anlam ve önemine vurgu yaparak birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeyi amaçladı.

Fedakar Jandarma Teşkilatına Övgü

Vali Çelik, jandarma teşkilatının ülkenin güvenliği ve huzuru için gece gündüz fedakarca görev yaptığını belirtti. Ramazan ayında, birlikte geçirilen zamanların değerine dikkat çeken Çelik, "Bugün burada sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm teşkilat mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, hayırlı ramazanlar diliyorum," şeklinde konuştu.

Programda Kimler Vardı?

İftara, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da katılarak, Vali Çelik'e eşlik ettiler. Geçmişin değerlendirildiği ve birlikteliğin pekiştirildiği bu özel etkinlik, katılımcılar arasında samimi bir atmosfer yarattı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, jandarma personeliyle iftar yaptı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, jandarma personeliyle iftar yaptı.