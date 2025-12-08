Hakkari-Van Karayolu Depin Mevkiinde Heyelan: Yol Kapatıldı, Yeniden Açıldı

Hakkari-Van Karayolu Depin Mevkiinde Heyelan

Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan yağışların ardından Depin mevkiinde yamaçlardan kopan dev kayalar, Hakkari-Van karayolunu tamamen kapattı.

Ekiplerin müdahalesi ve yolun açılması

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleri ile kayanları temizlemek için yoğun bir çalışma yürüttü. Yaklaşık bir süre trafiğe kapalı kalan karayolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntüler

Yamaçtan düşen dev kayaların yola düşme anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

