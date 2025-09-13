Hakkari Yüksekova'da Kepçe ile Kamyon Arasında Sıkışan Operatör Öldü

Hakkari'nin Yüksekova'da Kepçe ile Kamyon Arasında Sıkışan Operatör Öldü
Olayın Detayları
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Esendere beldesi yolundaki bir kum şantiyesinde meydana gelen kazada, 21 yaşındaki Servet A kullandığı kepçenin bakımını yaparken kamyonun geriye manevra yapması sonucu iki araç arasında sıkıştı.
Olayı fark eden çalışanların ihbarı üzerine şantiyeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Servet A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Servet A'nın cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
